Manisa’da rota Mata

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Manisa FK'da hareketli saatler yaşanıyor. Devre arasında ilk takviyesini teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Dalcı'yı oturtarak yapan siyah-beyazlılar, hücum bölgesini güçlendirmek için de çalışmalara başladı. Sezon ilk yarısında üretkenlik ve sonuca gitme sıkıntısı yaşayan Manisa temsilcisinin, bu sorunu çözebilmek için gündemine Tuzlaspor'da forma giyen Kevin N'Zuzi Mata'yı aldığı ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

İstanbul ekibinde 1.5 sezondur forma giyen 30 yaşındaki Kongo uyruklu Fransız forvet oyuncusunun 23 Aralık itibariyle takımıyla olan sözleşmesi sona erdi. Bu süreçte Tuzlaspor'la 1. Lig'de 44 karşılaşmada forma giyen Mata, rakip ağları 12 kez sarsarken, 1 kez de asist yaptı. Kariyerine Paris FC U19 takımında başlayan deneyimli hücumcu, Niort B, Chamois, FC Chambly, Paris Saint Germain B, Billancourt, USL Dunkerque, Red Star FC, RWDM formalarını da giydikten sonra 2022-2023 sezonunun başında Türkiye'nin yolunu tuttu. Manisa FK'nın oyuncu ve menajeriyle ilk teması kurduğu belirtilirken, kurmayların transferi bitirmek için yoğun çaba sarf ettiği ifade edildi.

209 MAÇTA 61 GOL ATTI

Manisa FK'nın transfer listesinin ilk sırasında yer alan Kevin N'Zuzi Mata, kariyerine ülkesinin takımlarından Niort'ta başladı. Fransız futbolcu, kariyerinde sırasıyla Niort, Chambly, PSG II, Billancourt, Dunkerque, Red Star, RWDM 47 ve Tuzlaspor formalarını terletti. Kariyerinde 209 müsabakada forma giydi. Tecrübeli hücum oyuncusu, bu karşılaşmalarda rakip ağları 61 kez sarstı. Mata takım arkadaşlarına ise 6 kez gol pası verdi.