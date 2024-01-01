Nazilli’de Emre Toptan dönüyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Nazilli Belediyespor, İnegölspor'da forma giyen sol bek oyuncusu Emre Toptan ile el sıkıştı. Naz Naz, sol bek mevkii için sezon başında takımdan ayrılarak İnegölspor ile sözleşme imzalayan Emre Toptan ile görüşmelere başladı. Siyah beyazlı yönetim ile masaya oturan 29 yaşındaki deneyimli sol bek oyuncusu ile sözlü olarak anlaşma sağlandığı öğrenildi. Ligin ilk devresini 10. sırada tamamlayan Siyah İnciler, transfer çalışmaları kapsamında Berkant Kavzar, Efecan Mızrakçı, Onur Hüseyin Demir, Cemil Devrim, Muhammet Tayyip Taşçı, Yağız Parlak, Ekin Karakuyu ve Ahmet Eymen Eryılmaz ile yollarını ayırdı.