Bodrum FK’da öncelik hücum

Trendyol 1. Lig'de ilk devreyi Play-Off hattına kapatan Bodrum FK, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak Göztepe maçında sakatlanan ve maça bu şekilde devam ederek sakatlığının boyutunu ciddileştiren Celal Dumanlı'nın ikinci devrenin ilk haftalarında oynamasının zor olduğu ifade edildi. Teknik direktör İsmet Taşdemir'in acil durum planı oluşturduğu belirtilirken, transferde ilk önceliğin hücum olacağı kaydedildi. Celal Dumanlı'nın belirsizliği nedeniyle ön bölgede sadece Gökdeniz Bayraktar'ın kaldığı ve alternatifsizlik nedeniyle Taşdemir'in tadının oldukça kaçtığı öğrenildi. Önümüzdeki günlerde kampa girecek Muğla ekibi, ön bölgeye yapacağı transferi de bu kampa dahil edip adaptasyon sürecini hızlandırmak istiyor. Yönetimin Taşdemir'den aldığı liste doğrultusunda çalışmalara başladığı belirtildi.