Djiku ve Amartey Gana kadrosunda

Gana Milli Takımı'nın, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek kadrosu açıklandı. Listede Fenerbahçe forması giyen stoper Alexander Djiku ile Beşiktaş'ta top koşturan savunmacı Daniel Amartey de yer aldı. Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da oynayan Kingsley Schindler de Gana Milli Takımı'nın aday kadrosuna dahil edildi. Fenerbahçe'de Alexander Djiku ve Osayi Samuel Afrika Kupası nedeniyle bir süre formasından uzak kalacak. Gana ve Nijerya'nın grup aşamasında elenmesi halinde iki isim 6 resmi maçı kaçıracak. Ülkelerin gruptan çıkması halinde ise bu süreç biraz daha uzayacak. Sarı lacivertliler, Afrika Kupası'na giden oyuncularının yanı sıra kırmızı kart cezalısı Fred ve Mert Hakan Yandaş'tan 2 maç daha faydalanamayacak. İrfan Can Kahveci de sarı kart cezası nedeniyle kadroda olamayacak.