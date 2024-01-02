Fenerbahçe Beko Kızılyıldız’ı ağırlıyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında bugün Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Dimitris Itoudis'le yolları ayırıp Sarunas Jasikevicius'la anlaşan Fenerbahçe Beko, yeni başantrenörüyle önemli bir çıkış yakaladı. Sarılacivertliler, 17 maçta 10 galibiyetle 6. sırada bulunuyor. Konuk ekip ise 6 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 15. sırada yer alıyor.

DAÇKA ALMANYA'DA

Darüşşafaka Lassa ise Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In turu ilk maçında bugün deplasmanda Almanya temsilcisi MHP Riesen ile karşılaşacak. Ludwigsburg şehrindeki MHP Arena'da yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Grubunu ikinci sırada tamamladığı için Alman ekibi ev sahibi avantajını elinde bulunduruyor.