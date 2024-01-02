Hakan Demir Manisa’ya geri döndü

Türkiye Basketbol Süper Ligi'ndeki ikinci sezonunda playoff hattında bulunan ve Avrupa'da yoluna devam eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, Ahmet Kandemir'in yerine başantrenörlük görevine Hakan Demir'i getirdi. Demir, geçtiğimiz sezonun 9'uncu haftası itibariyle de yeşil-beyazlı takımın başına geçmiş ve takımı Avrupa Kupasına taşımayı başarmıştı. Deneyimli isim geçtiğimiz yaz İran Milli Takımının başında 1'nci Yardımcı Antrenörümüz Göktuğ Dilbazer ile birlikte Dünya Şampiyonasına ve Asya Oyunlarına katıldı.

HALEFİNİN YERİNE GELDİ

Sezon başında kulüpten ayrılıp görevi Kandemir'e devreden Demir, böylelikle halefinin yerine geri döndü. Manisa BŞB, Demir'in kulübe dönmesini, "Ailemize yeniden hoş geldin, Sinyor Hakan Demir" mesajıyla paylaştı. Ege temsilcisi ligde 21 puanla 8. sırada bulunuyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor'la yollarını ayıran başantrenör Ahmet Kandemir, "Hedefler tutmasına rağmen, kulübün ve basketbol takımının yönetimine dair iş ve çalışma prensipleri noktasında oluşan anlaşmazlıklar neticesinde karşılıklı olarak ayrılık kararı alındı" ifadelerini kullandı.