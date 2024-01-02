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Haberler Spor Kuşadasıspor’dan Aykut hamlesi

Kuşadasıspor’dan Aykut hamlesi

HABER MERKEZİ
Kuşadasıspor’dan Aykut hamlesi
TFF 3. Lig 3. Grup'ta zirveden gözünü ayırmayan Kuşadasıspor, yeni bir transfer bombası patlatmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, ilk devre Batman Petrolspor formasını terleten hücumcu Aykut Çift ile anlaşma sağladı. İlk yarıda 6 gol, 4 de asist yaparak önemi bir istatistik yakalayan Çift, ile geçtiğimiz günlerde masaya oturan ve söz kesen kurmaylar, bu hafa içi 30 yaşındaki oyuncu ile imzalayacak. Hücumdaki eksiği gideren Ada ekibi, önümüzdeki günlerde transferi duyuracak. Kariyerinde Samsunspor başta olmak üzere birçok kulüpte forma giyen Çift'in Ada temsilcisinin bu sezon yaşadığı gol sorununa çözüm olması bekleniyor.
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