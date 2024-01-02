  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Lig heyecanı cuma başlıyor

Lig heyecanı cuma başlıyor

HABER MERKEZİ
Lig heyecanı cuma başlıyor
Trendyol Süper Lig'de heyecan 5 Ocak Cuma günü oynanacak müsabakalarla kaldığı yerden devam edecek. Devre arasına giren ve 1 hafta izin yapan kulüpler, cuma gününden itibaren aralarındaki mücadeleye dönecek. Zirve yarışı ve kümede kalma savaşı veren takımlar kıyasıya mücadelesi nefesleri kesecek. Ligde 19. haftanın açılış müsabakasında Gaziantep FK saat 17.00'de Pendikspor'u konuk edecek. Diğer oynanacak iki karşılaşmada ise Antalyaspor derbide Alanyaspor'u konuk ederken, Beşiktaş ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Bu iki müsabakanın başlama saati ise 20.00 olarak açıklandı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA