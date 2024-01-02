Lig heyecanı cuma başlıyor

Trendyol Süper Lig'de heyecan 5 Ocak Cuma günü oynanacak müsabakalarla kaldığı yerden devam edecek. Devre arasına giren ve 1 hafta izin yapan kulüpler, cuma gününden itibaren aralarındaki mücadeleye dönecek. Zirve yarışı ve kümede kalma savaşı veren takımlar kıyasıya mücadelesi nefesleri kesecek. Ligde 19. haftanın açılış müsabakasında Gaziantep FK saat 17.00'de Pendikspor'u konuk edecek. Diğer oynanacak iki karşılaşmada ise Antalyaspor derbide Alanyaspor'u konuk ederken, Beşiktaş ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Bu iki müsabakanın başlama saati ise 20.00 olarak açıklandı.