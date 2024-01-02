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Haberler Spor Manisa FK’nın yenil yıl umudu

Manisa FK’nın yenil yıl umudu

Sezona istediği gibi giremeyen Manisa FK, 2. devreye hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ
Manisa FK’nın yenil yıl umudu
Trendyol 1. Lig'de kötü günler geçiren Manisa FK, yeni yıla umutlu girdi. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak inişli-çıkışlı günler geçiren Manisa temsilcisi, yeni yılda ilk devre yaşadığı kötü günleri ardında bırakmak istiyor. 19 puanla 11. sırada konumlanan Manisa ekibinin ateş hattındaki Tuzlaspor le arasında 3 puanlık bir fark bulunuyor. Yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı ile yeni bir sayfa açarak peş peşe toplayacağı puanlarla Play-Off hattına yeniden yerleşmeyi planlayan Manisa, taraftarına kendini affettirmek istiyor. Önümüzdeki günlerde Antalya'da kampa girecek Manisa temsilcisi, çıkışa geçmek için transfer de yapacak. Siyah-beyazlılar transferleri kampa yetiştirmek için çalışmalarına başladı.
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