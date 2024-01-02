Manisa FK’nın yenil yıl umudu

Trendyol 1. Lig'de kötü günler geçiren Manisa FK, yeni yıla umutlu girdi. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak inişli-çıkışlı günler geçiren Manisa temsilcisi, yeni yılda ilk devre yaşadığı kötü günleri ardında bırakmak istiyor. 19 puanla 11. sırada konumlanan Manisa ekibinin ateş hattındaki Tuzlaspor le arasında 3 puanlık bir fark bulunuyor. Yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı ile yeni bir sayfa açarak peş peşe toplayacağı puanlarla Play-Off hattına yeniden yerleşmeyi planlayan Manisa, taraftarına kendini affettirmek istiyor. Önümüzdeki günlerde Antalya'da kampa girecek Manisa temsilcisi, çıkışa geçmek için transfer de yapacak. Siyah-beyazlılar transferleri kampa yetiştirmek için çalışmalarına başladı.