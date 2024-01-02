Nazilli’de kaptandan duygulandıran mesaj

TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Nazilli Belediyespor'da çapraz bağları koparak sezonu kapatan kaleci Ömer Kavurkacı sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir paylaşımda bulundu. Takıma güveninin sonsuz olduğu belirten kaptan Kavurkacı yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Duygularımı anlatmak çok zor. Hayatımda hiç bir şeyi kolay kazanmadığım gibi bu zorlu sakatlık sürecinden de en güçlü şekilde çıkmak için var gücümle mücadele edeceğim. Ameliyat sürecimde benden maddi manevi desteğini esirgemeyen başkanımız ve yönetimimize çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun dilekleri için gerek arayan gerek mesaj atan tüm eski çalıştığım başkanlarıma, yöneticilerime, hocalarım, abilerim ve kardeşlerime sonsuz teşekkür ederim. Ligin kalan kısmında takımımla sahada mücadele edemeyecek olmak beni çok üzse de takıma güvenim sonsuz. Her zaman onların yanında olacağıma ve elimden geleni yapacağıma da kimsenin şüphesi olmasın. Şimdi çok çalışıp daha güçlü dönme vakti o güne kadar hoşçakalın."