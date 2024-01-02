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Haberler Spor Somaspor tekliflere kapalı

Somaspor tekliflere kapalı

HABER MERKEZİ
Somaspor tekliflere kapalı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off yarışı veren Somaspor'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, devre arasında oyuncuları için gelen tekliflere sıcak bakmadıklarını söyledi. Son yıllarda vitrine çıkardığı genç oyuncuları üst liglere uğurlayan siyah-beyazlılarda Basatemür, futbolcularına birçok kulübün talip olduğunu ancak kendilerinin sezon sonunda gitmelerini istediklerini dile getirdi. Sezon başında amatörden keşfettiği Emrecan Bulut'u Beşiktaş'a satan, daha önce Yasin Abdioğlu, Yılmaz Ceylan gibi oyuncuların satışından bonservis geliri elde eden Somaspor'da Basatemür, "Genç oyuncular bulup oynatmak ve onları Türk futboluna kazandırmak önceliğimiz. Bu Türkiye'de çok çok az takımın cesaret edeceği bir şey ve biz Somaspor olarak bunu başardık. Birçok oyuncumuza teklifler var ancak devre arası vermek istemiyoruz. Gelişimlerini tamamlayıp sezon sonu gitmeleri daha hayırlı olur. Ara transfer de yapmayacağız" diye konuştu.
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