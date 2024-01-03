Bornova 1877 çok hareketli

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Play-Off hattındaki Bornova 1877'nin 23 yaşındaki defans oyuncusu Sebahattin Destici'ye talip var. İlk devre gösterdiği müthiş performans ile yarıyı 24 puanla 5. sırada kapatan İzmir temsilcisinin ışıldayan genç oyuncusuna eski kulübü Karaman FK kanca attı. Önümüzdeki günlerde oyuncu ile temasa geçmeye hazırlanan Karaman yönetimi, anlaşma sağlarsa yeşil-beyazlı ekip ile masaya oturacak. Sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek oyuncu, eski kulübüne geri dönme konusunda istekli davranıyor. Bu sezon 17 maçta görev yaparken, 1'de gol atma başarısı gösteren oyuncu, yakaladığı form ile dikkatleri üzerine çekmişti.