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Haberler Spor Bucaspor 1928, rakiplerine gol attırmıyor! 10 maçta kalesini kapattı

Bucaspor 1928, rakiplerine gol attırmıyor! 10 maçta kalesini kapattı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, ilk devre boyunca oynadığı 18 maçın 10'unda rakiplerine gol şansı tanımadı. Takımın sağlam savunma performansı, ligin en dikkat çeken yönlerinden biri oldu.

İHA
Bucaspor 1928, rakiplerine gol attırmıyor! 10 maçta kalesini kapattı

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk devre itibariyle oynadığı 18 maçın 10'unda kalesini gole kapatmayı başardı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, ligin ilk yarısında gösterdiği savunma performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 18 maçlık periyotta 37 puan toplayan sarı-lacivertliler, ligde üçüncü sıraya yerleşti ve devre arasını play-off hattında tamamladı. Bu süreçte kalesine adeta duvar ören İzmir ekibi, 10 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Böylece Bucaspor 1928, bu alanda TFF 2. Lig'in en iyi takımlardan birisi olmayı başardı. Bucaspor 1928, bu maçlarda 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken rakip filelere ise 15 gol kaydetti.

ENES ALIÇ, IĞDIR FK'YA GİTTİ

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de sezon sonuna kadar alacaklarının ödenmesine rağmen sözleşmesini tek taraflı fesheden Enes Alıç, sarı-lacivertli kulüpten ayrılmıştı. Bu ayrılık sonrası kısa bir süre boşta kalan 24 yaşındaki sol bek oyuncusu, Iğdır FK'ya transfer oldu. Sarı-lacivertli kulüpte Enes Alıç'tan sonra boşalan sol bek pozisyonu için transfer arayışına girdiği öğrenildi.

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