Fatih Terim’in ilk isteği Morutan

Yunan ekibi Panathinaikos'un yeni teknik direktörü Fatih Terim transfer çalışmalarına başladı. Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemde transfer ettiği Olimpiu Morutan'ı yeniden yanına almak isteyen Terim'in görüşmelere başladığı ifade edildi. Galatasaray'da istenilen çıkışı bir türlü yapamayan Morutan, öncesinde İtalya'nın Pisa takımına kiralanmıştı. Kiradan döndükten sonra takımdan ayrılmasına karar verilen yıldız oyuncu Ankaragücü'ne 3 milyon Euro bedelle satılmıştı. Kendi kuracağı taktikte sağ kanat pozisyonunda Morutan tarzında bir oyuncu isteyen Fatih Terim, Ankaragücü yönetimiyle temaslara başladı. Panathinaikos'un Morutan için 2 milyon Euro ödemeye hazır olduğu öğrenildi.