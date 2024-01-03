Merkezefendi Badzim’i kaptı

Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta şutör guardı Lomazs'ı Euroleague'deki İtalyan ekibi Virtus Bologna'ya uğurlayan Merkezefendi Belediyesi Basket kadrosunu Roko Badzim'le takviye etti. 26 yaşında, 1.94 boyundaki şutör guard geçen sezon Süper Lig'de Konyaspor formasını giydikten sonra bu sezona İspanya'da Obradorio takımında başlamıştı.

5 MAÇTA 3 GALİBİYET

Lomazs'ın boşluğunu Badzim'le dolduran Denizli temsilcisi ligde son 5 maçta 3 galibiyet almasına rağmen halen düşme hattında yer alıyor. Merkezefendi'de sezon içinde pivot Oturu da Anadolu Efes'e transfer olmuştu. Sezonun ilk yarısını İspanya Ligi'nde Obradorio forması altında geçiren Badzim Baskonia'ya karşı 15 sayı ve Gran Canaria'ya 18 sayı - 6 asistlik performanslar sergiledi. 1.94 boyundaki İspanyol oyuncu Roko Badzim geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi'nde Konyaspor ile 11.7 sayı, 2.9 asist, yüzde 57 iki sayı ve yüzde 37 üç sayı ortalamaları yakalamıştı.