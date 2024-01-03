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Haberler Spor Petkim evinde kral

Petkim evinde kral

HABER MERKEZİ
Petkim evinde kral
Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı son iki iç saha maçında kayıp yaşamayan Aliağa Petkimspor, bu sezon evinde oynadığı toplam 7 maçta ise sadece 1 kayıp yaşadı. İzmir ekibi, bu sezon taraftarının önünde oynadığı Pınar Karşıyaka, Galatasaray, Tofaş, Manisa Büyükşehir, Darüşşafaka, Büyükçekmece müsabakalarında galibiyet elde ederken, sadece Anadolu Efes'e normal süresi eşitlikle biten karşılaşmada uzatmalarda mağlup oldu. İç sahada gösterdikleri performansları hakkında konuşan Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören de, "İç sahada oynadığımız 7 müsabakada 6 galibiyet elde ettik. Sadece Efes'e uzatmadaki bir topla kaybettik. Dolayısıyla kulübümüz adına harika bir dönem geçiriyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Aliağa Petkimspor, bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 7 deplasman maçında sadece 1 kez kazanmayı başardı.
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