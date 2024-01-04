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Haberler Spor Bodrum FK Furkan’ı kaptı

Bodrum FK Furkan’ı kaptı

Yeşil-beyazlılar, ara transfer döneminde ilk olarak Nazilli Belediyespor’un genç yıldızı Furkan Apaydın’ı alarak gerçekleştirdi

HABER MERKEZİ
Bodrum FK Furkan’ı kaptı

Trendyol Birinci Lig'de Süper Lig yarışının iddialı ekiplerinden Bodrum FK, devre arası transfer dönemindeki ilk imzayı attırmaya çok yaklaştı. İlk yarıda savunma bölgesinde büyük sıkıntılar yaşayan yeşil-beyazlı ekibin Nazilli Belediyespor'un genç yıldız adayı Furkan Apaydın'la anlaştığı öğrenildi.

SON ANDA FİKİR DEĞİŞTİRDİ

Takım arkadaşı 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Süleyman Enes Karakaş'la birlikte adı toplam 8 milyon TL bonservis karşılığında Çorum FK'yla anılan 21 yaşındaki stoperin son anda Bodrum'a dümen kırdığı belirtildi. Bodrum FK'nın Furkan'ın bonservisini ödeyerek transferi açıklaması bekleniyor. Adı daha önce de birçok kulüple anılan genç futbolcu bu sezon 15 maçta forma giyip 4 gol atma başarısı gösterdi. Öte yandan yeşil-beyazlılarda ikinci yarı maratonu öncesi Antalya kampı da başladı.

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