Denizli’de 91 bin 970 kişiye ücretsiz kurs

Denizli Büyükşehir Belediyesi geçen yıl 23 farklı branşta 91.970 kişiye ücretsiz spor kursu verdi. Yetenekli sporcularıyla da 2023'e damgasını vuran Denizli Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslararası müsabakalarda Denizli ve Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Denizli'de 7'den 70'e herkesin spor yapabilmesi için 23 ayrı branşta ücretsiz spor kursu veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında da kenti sporla buluşturdu. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında spor tesislerinde düzenlediği ücretsiz kurslarla atletizm, badminton, bale, basketbol, buz pateni, jimnastik, çocuk zumbası, güreş, judo, karate, kayak, masa tenisi, nefes egzersizleri, okçuluk, pilates, satranç, step aerobik, tekvando, tenis, voleybol, yoga, yüzme ve zumba branşlarında eğitim verdi.