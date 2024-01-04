Fenerbahçe Beko Maccabi virajında

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 19. hafta müsabakasında yarın İsrail'in Maccabi Playtika takımı ile Litvanya'da karşı karşıya gelecek. Litvanya'nın Panevezys kentindeki Kalnapilio Arena'da oynanacak mücadele 20.45'te başlayacak. Sarı-lacivertli kulüp, maçın güvenlik tedbirleri nedeniyle başka bir ülkede oynanacağını belirtmiş ve hem F.Bahçe Kulübü'nün hem de THY Avrupa Ligi yetkililerinin kararıyla Litvanya'nın maça ev sahipliği yapacağını açıklamıştı. 18 maçta 10 galibiyet ve 8 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, 9. sırada bulunuyor. İsrail ekibi M.Playtika ise 18 maçta elde ettiği 11 galibiyetle 4. sırada yer alıyor. Sezonun ilk yarısında Belgrad'da M.Playtika'nın ev sahipliğinde oynanan mücadeleden İsrail temsilcisi 78-73'lük galibiyetle ayrılmıştı.