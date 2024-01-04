Menemen’de Çapar iddiası

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını imza attığı harika çıkışla Play-Off hattında tamamlayan Menemen FK transfer harekatını sürdürüyor. Mazlum Demir, Sedat Cengiz, Atakan Üner ve Kıvanç Küçükkarış ile prensipte anlaşan sarı-lacivertlilerin, Şanlıurfaspor'da forma giyen Mert Çapar'ı radarına aldığı iddia edildi. Hücumda etkinliğini artırmak isteyen Menemen ekibinin, bir buçuk sezondur Şanlıurfa temsilcisinin başarısı için ter döken 26 yaşındaki forvet oyuncusunu kadrosuna katmak için temaslarda bulunduğu kaydedildi. Futbol hayatına Nazilli Belediyespor altyapısında başlayan ve gösterdiği performansla A takıma kadar yükselerek 7 sezon Aydın temsilcisinde forma giyen Mert, 2022- 2023 sezonunun başında sarı-yeşilli ekibe transfer olmuştu.

SÖZLEŞMESİ HAZİRANDA BİTECEK

Şanlıurfaspor ile geçen sezon Play-Off şampiyonluğu yaşayan tecrübeli futbolcu, bu sezon 1. Lig'de 18 karşılaşmada forma giyerken 1 gol, 1 de asist yaptı. Takımıyla haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Mert Çapar için oldukça istekli olduğu ifade edilen sarı-lacivertli kurmayların yoğun mesai harcadığı kaydedildi.