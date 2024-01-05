Hatice Pınar’ın gözü zirvede

Yıldızlar ve gençler kategorilerinde adından söz ettiren milli tekvandocu Hatice Pınar Yiğitalp, hedefinin hep bir adım yukarısı olduğunu söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği sporcusu olan 17 yaşındaki tekvandocu, "Bosna- Hersek'te 2021'de Gençler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya kazandım. Aynı zamanda 2023'te kendi kategorimde Türkiye şampiyonu oldum. Katıldığım iki Avrupa Şampiyonası'nda madalya alamadım ama benim için büyük bir deneyim oldu. TOHM sporcusu olduğumuz için devletimizin bize olan desteğinden memnunuz. Bir yandan İzmir Kız Lisesinde okuyorum, bir yandan da bu sporu yapıyorum. Hayatımı bu spora adadım. Bence her insan biraz savunma sporu öğrenmeli, özellikle de kadınlar. Adımı 2028 Olimpiyatları'na yazdırmak istiyorum" dedi.