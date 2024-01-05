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Haberler Spor İzmirli boksör şampiyona rakip

İzmirli boksör şampiyona rakip

HABER MERKEZİ
İzmirli boksör şampiyona rakip

Profesyonel boksta son dönemde İzmir'in parlayan yıldızı olan ağırsıklet dövüşçüsü Gürkan Karadağ, 3 Şubat'ta eski şampiyona karşı mücadele edecek. 18 Şubat'taki UBO Dünya Şampiyonası'nda ringe çıkıp, ardından ise mart ayında WBC Ortadoğu kemer maçında altın kemer mücadelesi

verecek 23 yaşındaki sporcu, bu önemli Şimdiye kadar çıktığı tüm profesyonel maçları nakavtla kazanan Gürkan Karadağ, ağır sıklette katıldığı uluslararası organizasyonlarda UBA (Uluslararası Boks Birliği) Asya Şampiyonluğu, UBO (Evrensel Boks Organizasyonları) Avrupa Şampiyonluğu gibi kemerleri alıp ilkleri başardı.

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