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Haberler Spor Merkezefendi İstanbul’da

Merkezefendi İstanbul’da

Denizli ekibi, 19.00’daki maçta Bahçeşehir Koleji ile oynayacak.

SEBAHATTİN ALP
Merkezefendi İstanbul’da
Basketbol Süper Ligi'nde son 5 maçın 3'ünden galibiyetle ayrılan Merkezefendi Belediyesi Basket ilk yarının son haftasında bugün İstanbul'da Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. Ülker Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da start alacak. Denizli ekibinde Euroleague'deki İtalyan ekibi Virtus Bologna'ya transfer olan şutör guard Lomazs'ın yerine transfer edilen Roko Badzim ilk kez bu mücadelede forma giyecek. Ligde Merkezefendi'nin 14 haftada 4 galibiyeti bulunuyor. Merkezefendi, Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka Lassa, Bursaspor ve Pınar Karşıyaka engellerini geçmeyi başardı. Diğer 10 sınavını ise kaybetti.
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