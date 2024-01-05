‘Terim damgasını vurdu’

Yunanistan Süper Ligi 16. haftasında Panathinaikos ile ilk maçına çıkan ve PAS Giannina karşısında 2-0'lık galibiyet sevinci yaşayan Fatih Terim, ülke basınının manşetlerinde yer aldı. Kathimerini, "Panathinaikos, Fatih Terim'in en özel maçında hızlı oyun ve agresif savunmasıyla rakibini 2-0 mağlup etti" derken, Ta Nea, "Panathinaikos'un teknik direktörü Fatih Terim için ideal bir başlangıç", Sportime: "Fatih Terim, maça damgasını vurdu! Panathinaikos'un PAS Giannina'ya karşı ihtiyaç duyduğu kişi oydu ve görevini yaptı" ifadelerini kullandı. SporFM, "Terim önderliğinde dominant oyun ve galibiyet", ERT: "Fatih Terim'in 'Yeni Panathinaikos'u kazandı: 2-0" dedi. Ayrıca Terim'in basın toplantısında Yunanca konuşması ve sözleri, gazetecileri şaşırttı. Terim, basın toplantısında taraftar desteğine dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam, toplantıyı taraftarların sloganı olan 'Kapı 13 için' sözlerini Yunanca söyleyerek sonlandırdı.