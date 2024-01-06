Arkas aslan önünde

Efeler Ligi'nde ilk yarıyı 19 puanla 7. sırada tamamlayan Arkas Spor, ikinci devrenin ilk haftasında bugün Galatasaray'a konuk olacak. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. İzmir ekibi evinde 3-2 yenildiği rakibini bu kez dize getirmeyi hedefliyor. Galatasaray, 28 puanla 4'üncü basamakta yer alıyor. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, sezonun ikinci yarısına galibiyetle başlamak istediklerini belirterek, "İzmir'e yeni yılın ilk maçını kazanarak dönmeyi hedefliyoruz. Bu karşılaşmaya iyi hazırlandık ve oyuncularımıza güvenimiz tam" diye konuştu. İzmir ekibi, ligde Türşad, Develi Bld ve Bigadiç Belediye'yi yendikten sonra ilk yarının son maçında Alanya Bld'ye yenilerek galibiyet serisini bozmuştu.