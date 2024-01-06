  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Arkas aslan önünde

Arkas aslan önünde

HABER MERKEZİ
Arkas aslan önünde
Efeler Ligi'nde ilk yarıyı 19 puanla 7. sırada tamamlayan Arkas Spor, ikinci devrenin ilk haftasında bugün Galatasaray'a konuk olacak. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. İzmir ekibi evinde 3-2 yenildiği rakibini bu kez dize getirmeyi hedefliyor. Galatasaray, 28 puanla 4'üncü basamakta yer alıyor. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, sezonun ikinci yarısına galibiyetle başlamak istediklerini belirterek, "İzmir'e yeni yılın ilk maçını kazanarak dönmeyi hedefliyoruz. Bu karşılaşmaya iyi hazırlandık ve oyuncularımıza güvenimiz tam" diye konuştu. İzmir ekibi, ligde Türşad, Develi Bld ve Bigadiç Belediye'yi yendikten sonra ilk yarının son maçında Alanya Bld'ye yenilerek galibiyet serisini bozmuştu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA