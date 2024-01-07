Aliağa hareketli

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk yarıyı namağlup noktalayan Aliağa FK transferde savunmaya yöneldi. Sarı-siyahlı ekip Bandırmaspor'da forma giyen 20 yaşındaki sağ bek Yusuf Gümüş'e kancayı taktı. Galatasaray altyapısında yetişen ve Bandırma'dan geçtiğimiz gün ayrılan oyuncu ile temasa geçen kurmaylar, genç oyuncudan olumlu dönüş aldı. Aliağa FK Teknik Direktörü Hakan Şapçı'nın bir süredir takip ettiği Gümüş ile masaya oturmaya hazırlanan yönetim, anlaşma sağlanırsa genç oyuncuya imzayı attıracak.

ÇIKIŞA GEÇMEK İSTİYOR

Bu sezon Bandırmaspor'da beklediği forma şansını bulamayan oyuncunun daha çok süre alabileceği bir kulüpte oynamak istediği kaydedilirken, Gümüş'ün şu anda boşta olması transferin gerçekleşme ihtimalini arttırıyor.