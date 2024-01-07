Arkas Spor kendine geldi

AXA Sigorta Efeler Ligi 14. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, İstanbul'da konuk olduğu Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki mücadelenin setleri 26-24, 21-25, 22-25 ve 13-25 sonuçlandı. Karşılaşmada Efe Mandıracı ürettiği 24 sayıyla galibiyette önemli rol oynarken, bu oyuncuyu 19 sayıyla Gyorgy Grozer takip etti. Kaptan Ulaş Kıyak ise 4 blok sayısıyla dikkat çekti. Ligde 7. galibiyetini alan İzmir temsilcisi tekrar Play-Off hattına girerken, Galatasaray ise 9 galibiyetle 5'inci sırada kaldı. Arkas önümüzdeki hafta evinde Ziraat Bankası'nı konuk edecek.