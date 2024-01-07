Bodrum FK’dan iki hamle birden

Trendyol 1. Lig'de ligin iddialı ekiplerinden Bodrum FK, devre arasının ilk transfer hamlelerini gerçekleştirdi. Transfer listesinde birçok genç isim olan Muğla temsilcisi geçtiğimiz hafta söz kestiği iki oyuncu ile imzaladı. Yeşil-beyazlılar prensip anlaşmasına vardığı Nazilli Belediyespor'un 21 yaşındaki savunma oyuncusu Furkan Apaydın ile Afyonspor'un 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Eray Akar ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. İlk devre Aydın temsilcisinde 15 maçta forma giyen Furkan 4 gol atarken, Eray ise Afyon'da 13 maçta görev alarak dikkatleri üzerine çekmişti. Bodrum FK, transferle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Oyuncularımıza şanlı formamız altında başarılar dileriz" açıklamasını yayınladı.

APAYDIN'DA ÇORUM FK RÖTARI

Geleceğin yıldızları arasında gösterilen Apaydın'ın transferinin geçen hafta sonuçlanması bekleniyordu. Bodrum yönetimi, genç oyuncu ile söz kesmişti ancak Çorum FK'nın genç oyuncu ile temasa geçerek Apaydın'a bir teklifte bulunduğu öğrenildi. İki ekipten de düşünmek için süre isteyen genç oyuncunun söz verdiği Muğla ekibine imzalama kararı aldığı ifade edildi.

TAŞDEMİR: HEDEFTEN SAPMADIK

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, ikinci yarı öncesi açıklamalarda bulundu. Taşdemir, Play-Off potasından çıkmamak için mücadele edeceklerini belirterek, "Geçen sene final oynayan bir takımız. Aynı şartlarda yine içeride olmak için çok zor. İddialı koşullar altında mücadele etmeniz gerekebilir. Hayatın gerçekleri ve içinde bulunduğumuz durumun gerçekleri var. Bu gerçeklerin hepsini üst üste koyduğunuzda bulunduğunuz yer geçen seneden sonraki zor şartlara göre gayet iyi bir yerde bitirdiğimize inanıyorum. Burayı korumaya çalışacağız. En kötü ilk 10'un içinde yer almak istiyoruz. İyi bir form yakaladık. 1, 2 ve 3. şu anda belli gibi öyle görüyorum, gerçekçi olmak lazım. Futbol her şeye gebe. Biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.