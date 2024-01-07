Ç.Bodrum mu? Petkimspor mu?

Basketbol Süper Ligi'nde farklı hedefler peşindeki Ege temsilcileri Çağdaş Bodrum ve Aliağa Petkim bugün ilk yarının son maçında derbi maçta karşılaşacak. Bodrum ekibinin ev sahipliğinde Muğla Menteşe Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 13.00'te başlayacak. Antrenör Ahmet Çakı yönetiminde çıktığı iki maçı da kazanarak ligdeki ilk yılında devreyi düşme hattının üzerinde tamamlamayı garantileyen Çağdaş Bodrum, 14 haftada 5 galibiyet aldı. Geçen hafta evinde Büyükçekmece galibiyetiyle 7 galibiyete ulaşarak Play-Off hattındaki yerini koruyan Petkim, bu maçı kazanıp hem ilk yarıyı ilk 8'de tamamlamayı hem de Türkiye Kupası finalleri biletini almayı istiyor.