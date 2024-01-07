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Haberler Spor Ezeli rakipler filede sahnede

Ezeli rakipler filede sahnede

Kadınlar 1. Lig’de Karşıyaka, 16.00’da Göztepe’yi ağırlıyor.

HABER MERKEZİ
Ezeli rakipler filede sahnede
Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda yer alan İzmir'in ezeli rakipleri Karşıyaka Medical Point ve Göztepe bugün derbi mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Karşıyaka'nın ev sahipliğinde Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak zorlu karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Derbinin biletleri 50 TL'den satışa çıktı. Öğrenciler maçı ücretsiz izleyebilecek. Konuk Göztepe taraftarları ise İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararı gereği salona alınmayacak. Yeşil-kırmızılılar grupta 12 maçta 7 galibiyet ve 23 puanla 4'üncü sırada, sarı-kırmızılılar ise 11 müsabakada 6 galibiyet ve 18 puanla 5'inci basamakta yer alıyor. İlk yarıda Göztepe ev sahibi olduğu randevuyu 3-2 kazanmıştı.
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