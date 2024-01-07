Manisa FK’da ikinci veda

Trendyol 1. Lig'de Manisa Futbol Kulübü'nde ikinci yarı maratonu öncesi ard arda ayrılıklar yaşanmaya başladı. Siyah-beyazlılarda stoper Oğuzhan Berber'in ardından Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Tabla ile de yollar ayrıldı. Devre tamamlandıktan sonra teknik heyet ve kadroda operasyona girişen siyahbeyazlılarda Tabla ilk yarıda 7 lig maçında sonradan oyuna dahil olarak 1 gol atmıştı. İlk yarının bitimiyle birlikte Osman Özköylü'nün yerine takımın başına geçen teknik direktör Mustafa Dalcı'nın mevcut kadro içindeki operasyonunun sürmesi bekleniyor.

STARK VE BA DA GİTMİŞTİ

Manisa FK'da sezon içinde yabancı oyunculardan Stark ve Ba da ayrılmıştı. Sezon başından bu yana takımdan ayrılan oyuncu sayısı 4'e çıktı. Bu arada genç futbolcu Yunus Emre Dursun, U18 Milli Takım'ın 13-20 Ocak tarihleri arasında Antalya'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosuna davet edildi.