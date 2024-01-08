Ezeli rekabette Karşıyaka güldü

Voleybol Kadınlar 1. Lig'de mücadele eden iki ezeli ekibin mücadelesinde ev sahibi Karşıyaka Medical Point, Göztepe'yi 3-1 yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye konuk Göztepe taraftarları İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği alınmadı. Taraftarının desteği ile maça iyi başlayan KSK, ilk seti 25-17 kazandı. İkinci bölümde de ezeli rakibine fırsat vermeyen yeşilkırmızılılar 25-19'luk galibiyetle skoru 2-0'a taşıdı. Üçüncü sette Göztepe oyuna ağırlığını koydu. Sarı-kırmızılılar son derece çekişmeli geçen bu bölümü 26-24 kazanarak umutlandı: 2-1. Ancak Karşıyaka Medical Point son seti 25-20, maçı da 3-1 kazanarak Göztepe'ye puan kaybetmedi. Bu sonuçla Kaf- Kaf, 8 galibiyete ulaşırken, Göz- Göz ise 6 galibiyette kaldı. İlk yarıda oynanan maçta Göztepe sahasında Karşıyaka'yı 3-2 yenmişti.