John Mary Manisa’da

Trendyol 1. Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayıp sezonun ilk yarısını 19 puanla 11. sırada hayal kırıklığıyla tamamlayan Manisa Futbol Kulübü ara transferde harekete geçti. İkinci yarıda üst sıralara tırmanmayı amaçlayan siyah-beyazlıların, Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un forveti John Mary ile anlaşmaya vardığı ifade edildi. Karadeniz temsilcisinde bu sezon sadece 2 maçta görev alan 30 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun da oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ve siyahbeyazlıların teklifine olumlu cevap verdiği belirtildi.

184 MÜSABAKADA 100 GOL ATTI

Geçtiğimiz sezon 1. Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen deneyimli forvet, 14 karşılaşmada görev yaparken rakip ağları 6 kez sarsmış, 1 de asist yapmıştı. Kariyerinde Vojvodina, Rudar, Meizhou Hakka, Shenzhen, Fukuoka ve Al Shabab formalarını da giyen Mary, oynadığı 184 maçta 100 gol attı,7 de asiste imza attı. Manisa temsilcisi geçtiğimiz hafta yine Çaykur Rizespor'dan sol bek Alberk Koç'u renklerine bağlamıştı.