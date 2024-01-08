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Haberler Spor Manisa BŞB ‘Demir’ gibi

Manisa BŞB ‘Demir’ gibi

HABER MERKEZİ
Manisa BŞB ‘Demir’ gibi
Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 91-87 mağlup eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da ilk maçına çıkan Başantrenör Hakan Demir göreve zaferle başladı. Geçen sezon sonunda Manisa ekibinden ayrılıp İran Milli Takımı'nın başına getirilen tecrübeli çalıştırıcı bu sezon Ahmet Kandemir'in yerine yuyaya döndü. "Bizim için önemli olan ivmeyi yukarı çekebilmekti. Çünkü takımın ivmesi düşmüştü" diyen Demir, "Maçı kaybedebilirdik, zira Karşıyaka bu sahada maç kaybetmeyen bir ekipti. Kaybetmiş olsaydık da oyuncularımı tebrik edecektim. Ben Manisa'da olmaktan dolayı mutluyum. Onlar da mutlular. İnşallah sonuna kadar böyle gider" dedi.
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