Balıkesirspor Ali Say’ı istiyor

TFF 3. Lig 4. Grup'ta ikinci yarı öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Balıkesirspor, Ergene Velimeşespor'dan Ali Say'ı gündemine aldı. Dış transferde bir çok isme kanca atan kırmızı-beyazlılar, sezon başında Karşıyaka'dan Velimeşe'ye giden ancak yeni ekibinde mutsuz olan 30 yaşındaki kanat oyuncusuna teklif götürdü. Say'ın da Bal- Kes yönetimine olumlu yanıt verdiği ifade edilirken, Tekirdağlı yöneticilerle bonservis pazarlığı için masaya oturulacak. İzmir'de Göztepe ve Karşıyaka alt yapılarında forma giyen Ali Say, ilk yarıda 13 maçta 1 gol, bir asistlik performans sergiledi. Futbolcu Kartal, Uşak, Aydınspor ve Van Spor gibi ekiplerde de forma giydi.