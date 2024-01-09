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Haberler Spor Balıkesirspor Ali Say’ı istiyor

Balıkesirspor Ali Say’ı istiyor

HABER MERKEZİ
Balıkesirspor Ali Say’ı istiyor
TFF 3. Lig 4. Grup'ta ikinci yarı öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Balıkesirspor, Ergene Velimeşespor'dan Ali Say'ı gündemine aldı. Dış transferde bir çok isme kanca atan kırmızı-beyazlılar, sezon başında Karşıyaka'dan Velimeşe'ye giden ancak yeni ekibinde mutsuz olan 30 yaşındaki kanat oyuncusuna teklif götürdü. Say'ın da Bal- Kes yönetimine olumlu yanıt verdiği ifade edilirken, Tekirdağlı yöneticilerle bonservis pazarlığı için masaya oturulacak. İzmir'de Göztepe ve Karşıyaka alt yapılarında forma giyen Ali Say, ilk yarıda 13 maçta 1 gol, bir asistlik performans sergiledi. Futbolcu Kartal, Uşak, Aydınspor ve Van Spor gibi ekiplerde de forma giydi.
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