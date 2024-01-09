  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Bodrum’da rota Burak

Bodrum’da rota Burak

Yönetim, Sakarya ile sözleşmesi bitecek başarılı ismi renklerine bağlamak istiyor.

HABER MERKEZİ
Bodrum’da rota Burak

Trendyol 1. Lig'de ikinci yarıda hücum hattındaki etkinliği artırmak isteyen Bodrum FK, dış transferde rakibi Sakarya'ya yöneldi. Muğla ekibi, Körfez temsilcisinde ilk yarıda başarılı bir grafik çizen Burak Süleyman'a kanca attı. 29 yaşındaki deneyimli sol kanadın sezon sonunda kulübüyle sözleşmesinin bitecek olması, Bodrum yönetimini harekete geçirdi. Futbolcunun nabzını yoklayan yeşil-beyazlılar, olumlu dönüş alması halinde transferi bitirmek için tüm şartları zorlayacak.

HÜCUM HATTINA GÜÇ KATACAK

Gölcük'te yetişen ve uzun süre Kocaelispor'da forma giyen Burak Süleyman, 2020-21 sezonunda da bir sezon Göztepe'de görev yapmıştı. Bandırma'da da bir sezon geçiren futbolcu son iki buçuk senedir Sakarya formasını terletiyor. İlk yarıda 1 gol, 6 asistlik performans sergileyen 29 yaşındaki oyuncunun Bodrum'un hücum gücüne zenginlik katması planlanıyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA