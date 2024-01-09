Bodrum’da rota Burak

Trendyol 1. Lig'de ikinci yarıda hücum hattındaki etkinliği artırmak isteyen Bodrum FK, dış transferde rakibi Sakarya'ya yöneldi. Muğla ekibi, Körfez temsilcisinde ilk yarıda başarılı bir grafik çizen Burak Süleyman'a kanca attı. 29 yaşındaki deneyimli sol kanadın sezon sonunda kulübüyle sözleşmesinin bitecek olması, Bodrum yönetimini harekete geçirdi. Futbolcunun nabzını yoklayan yeşil-beyazlılar, olumlu dönüş alması halinde transferi bitirmek için tüm şartları zorlayacak.

HÜCUM HATTINA GÜÇ KATACAK

Gölcük'te yetişen ve uzun süre Kocaelispor'da forma giyen Burak Süleyman, 2020-21 sezonunda da bir sezon Göztepe'de görev yapmıştı. Bandırma'da da bir sezon geçiren futbolcu son iki buçuk senedir Sakarya formasını terletiyor. İlk yarıda 1 gol, 6 asistlik performans sergileyen 29 yaşındaki oyuncunun Bodrum'un hücum gücüne zenginlik katması planlanıyor.