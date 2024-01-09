  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Efeler’de Uğur’a Süper kanca

Efeler’de Uğur’a Süper kanca

HABER MERKEZİ
Efeler’de Uğur’a Süper kanca
TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Efeler 09 SFK'nın genç yıldızı Süper Lig yolcusu. Yeşil-beyazlıların 21 yaşındaki genç futbolcusu Uğur Çetinkaya'ya Adana Demirspor, Alanyaspor ve Antalyaspor'un kanca attığı ifade edildi. Aydın temsilcisine sadece Adana Demirspor'un resmi teklifte bulunduğu öğrenilirken, Güney ekibinin Efeler 09 kurmaylarından cevap beklediği belirtildi. Geçen sezonun başında Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Aydın Yıldızspor'dan kadroya katılan ve bir buçuk sezondur Efeler 09 formasını terleten orta saha Çetinkaya, 34 karşılaşmada rakip ağları 6 kez sarsmayı başardı. Yönetimin ise genç futbolcuyu ara transfer döneminde rekor bir bedelle satmayı planladığı kaydedildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA