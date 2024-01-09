Efeler’de Uğur’a Süper kanca

TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Efeler 09 SFK'nın genç yıldızı Süper Lig yolcusu. Yeşil-beyazlıların 21 yaşındaki genç futbolcusu Uğur Çetinkaya'ya Adana Demirspor, Alanyaspor ve Antalyaspor'un kanca attığı ifade edildi. Aydın temsilcisine sadece Adana Demirspor'un resmi teklifte bulunduğu öğrenilirken, Güney ekibinin Efeler 09 kurmaylarından cevap beklediği belirtildi. Geçen sezonun başında Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Aydın Yıldızspor'dan kadroya katılan ve bir buçuk sezondur Efeler 09 formasını terleten orta saha Çetinkaya, 34 karşılaşmada rakip ağları 6 kez sarsmayı başardı. Yönetimin ise genç futbolcuyu ara transfer döneminde rekor bir bedelle satmayı planladığı kaydedildi.