Kupa formatı değişebilir

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türkiye Kupası ile ilgili gelecek yıldan itibaren format değişikliğine gitmeyi planladığı öğrenildi. Kupada daha önce de denenen grup sisteminin masada olduğu konuşulurken buna göre alt liglerden katılacak takımlar üç eleme ve bir Play-Off turu oynadıktan sonra kalan 16 takım, Süper Lig'den katılacak 8 takımla birlikte grup maçları oynayacak. Takımlar rövanş maçı olmadan üçer maç yapacak. İlk iki sırayı alan takımlar daha sonra tek maç eleme usulüne göre çeyrek finalde eşleşecek. Turu geçen takımlar yine yarı finalde tek maç eleme sistemi ile karşılaşıp final bileti için mücadele edecekler.