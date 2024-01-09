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Haberler Spor Manisa FK içe döndü

Manisa FK içe döndü

Kurmaylar, kontratı haziran ayında bitecek Domgjoni’ye teklif yapacak.

HABER MERKEZİ
Manisa FK içe döndü

Trendyol 1. Lig'de ilk yarıda beklediği performansı gösteremeyen Manisa FK'da gündem iç transfer. Ara dönemde tek imzayı Alberk Koç'a attıran, Ç.Rize'den golcü John Mray ile de prensipte anlaşan siyah-beyazlılar, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan David Domgjoni ile masaya oturmaya hazırlanıyor. İlk yarının sona ermesiyle birlikte Osman Özköylü'nün yerine göreve gelen teknik direktör Mustafa Dalcı'nın Kosovalı futbolcunun takımda kalması yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.

DEFANSI SAĞLAMA ALACAK

Yönetim ülkesi ve 1. Lig'den teklifler alan Domgjoni'nin kontratını uzatıp, önümüzdeki sezon da savunma hattını sağlama almak istiyor. Ayberk Karapo'nun sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasının ardından, Manisa FK savunmasında Domgjoni ve Daniel Graovac alternatifsiz kalmıştı.

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