Buse Naz Çakıroğlu Paris’te altın istiyor

MİLLİ boksör Buse Naz Çakıroğlu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak başarısını taçlandırmak istiyor. Polonya'da 21 Haziran-2 Temmuz'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda finale kalan 27 yaşındaki Çakıroğlu, olimpiyat kotası almıştı. Çakıroğlu, finalde karşılaştığı Fransız rakibi Wassila Lkhadiri'yi 5-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Olimpiyat ikinciliği, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Çakıroğlu, şimdi de gözünü olimpiyat madalyasına dikti. Tokyo'da katıldığı önceki turnuvaya göre daha tecrübeli ve sakin olduğunu dile getiren Çakıroğlu, "İnsanların desteklemesi ve favori olarak görmesi, benim için motivasyon kaynağı. Tek hedefimiz altın madalya" dedi.