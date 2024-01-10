Ebrar’dan yeni kariyer rekoru geldi

RUSYA ligi takımlarından Lokomotiv Kaliningrad forması giyen Ebrar Karakurt, lider Dinamo Moskova karşısında harika bir performans sergiledi. Namağlup Dinamo Moskova'yı 3-1 ile geçen Lokomotiv Kaliningrad'da milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt kariyer rekoru kırdı. Maçı 40 sayıyla tamamlayan Ebrar 34 hücum, 4 blok ve 2 servis sayısı ile kariyerinin en iyi performansını sergiledi. Lokomotiv Kaliningrad taraftarlarının, Ebrar Karakurt'un her sayısında 'Erik dalı' ile kutlama yaptığı görüldü. Konuyla ilgili sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılırken, başarılı voleybolcu da, "Biz her sayımdan sonra erik dalı oynuyoruz Rusya'da. Mesela bugün 40 kere oynadık" ifadelerini kullandı.