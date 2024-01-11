Arkas Spor avantajı kaptı

Arkas Spor, CEV Kupası Play-Off turu ilk maçında İspanyol temsilcisi Rio Duero Soria'ya konuk oldu. Oldukça çekişmeli geçen mücadeleyi Arkas 3-1 kazanarak rövanş öncesi avantajı kaptı. Müsabakaya iyi başlayan Arkas Spor, rakibiyle arasını açtı. Ancak toparlanan ev sahibi ekip setin sonlarında İzmir ekibini yakaladı. Son anlarda hata yapmayan Arkas, ilk seti 25-23 alarak 1-0 öne geçti.

OYUN HAKİMİYETİNİ KORUDU

İkinci sette de takımlar başa baş bir oyun ortaya koydu. Bu seti 25-23 alan Rio Duero, skoru 1-1'e getirdi. Üçüncü sette oyuna ağırlığını koyan lacivert-beyazlılar, 25-17'lik sonuçla yeniden öne geçti: 1-2. Son bölümde de oyundaki hakimiyetini elinden bırakmayan Arkas Spor, dördüncü seti 25-16 maçı da 3-1 kazandı. İki takım arasındaki ikinci maç 17 Ocak Çarşamba günü Arkas'ın ev sahipliğinde İzmir'de oynanacak.