Bodrum FK’da rota İsveç

Trendyol 1. Lig'de sezonun ilk yarısını Play-Off hattında tamamlayan Bodrum FK'da transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosunu 2. Lig'de Afyonspor forması giyen Eray Akar ve Nazilli'den Furkan Apaydın ile güçlendiren yeşil-beyazlıların, forvet hattına yapacağı takviye için rotasını İsveç'e çevirdiği iddia edildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Üçüncü bölgede alternatifi artırmak istediği kaydedilen Muğla temsilcisinin, son olarak İsveç ekibi Kalmar FC'de forma giyen 27 yaşındaki Türk asıllı İsveçli forvet Deniz Hümmet'i transfer etmek istediği ifade edildi. Bodrum FK kurmaylarının, kulübüyle itibarıyla sona eren 27 yaşındaki santrafor ile temasa geçtiği belirtilirken, gurbetçi oyuncunun da tekrar Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi. Kariyerine İsveç temsilcisi Malmö'de başlayan Deniz, ardından Fransız ekibi Troyes'a transfer olurken sonrasında Gefle, Trelleborg, Elfsborg, Örebro formalarını da giydi. 2021-2022 sezonunda Çaykur Rizespor'la Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan golcü, ardından Kalmar'a büyle olan sözleşmesi 1 Ocak iti- transfer oldu.

AHMET İMZAYI ATTI

Bodrum FK son olarak Bucaspor 1928 forması giyen Ahmet Aslan'ı renklerine bağladı. Yeşilbeyazlılar, Ankaragücü altyapısında yetişen 22 yaşındaki futbolcu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Menemen FK ve Bergama'da da forma giyen genç orta saha geçen sezon devre arasında Bucaspor 1928'e transfer olmuştu. Bu sezonun ilk yarısında İzmir ekibinde 18 maçta görev yapan Ahmet, 1 gol atarken, 3 de asist katkısı verdi.