  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Denizli’nin minik güreş şampiyonları belli oldu

Denizli’nin minik güreş şampiyonları belli oldu

HABER MERKEZİ
Denizli’nin minik güreş şampiyonları belli oldu
Denizli'de yapılan U13- U15 İllerarası Grekoromen Güreş Turnuvası'na Yunusemre Belediyespor damga vurdu. Müsabakalar sonunda U13 yaşta 38 kiloda Ömer Faruk Ariç birinci, Hakim Beytullah Kalay ikinci, 30 kiloda Muhammed Ali Kalay ve Musa Yusuf Tekin, 68 kiloda Seyit Ali Yıldız üçüncü oldu. Yunusemreli güreşçiler ayrıca U13'te takım halinde üçüncülük kupasını aldı. U15 yaş kategorisinde ise 41 kiloda Civan Yalçın ve 80 kiloda Cengiz İbrahim Çelik ikinci olurken, 41 kiloda Furkan Akgün ve 44 kiloda Emirhan Demir üçüncü oldu. Ayrıca U17 yaş 51 kiloda Kadir Kadiroğlu birinci, 80 kiloda Furkan Altıner üçüncü olarak Manisa'yı başarıyla temsil etti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA