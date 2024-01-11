Petkim’in deplasman şanssızlığı sona erdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki İzmir temsilcilerinden Aliağa Petkimspor, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çekmeye devam ediyor. İzmir ekibi, 2023-2024 sezonunda taraftarının önünde çıktığı Pınar Karşıyaka, Galatasaray, Tofaş, Manisa Büyükşehir, Darüşşafaka ve Büyükçekmece Basketbol maçlarında kayıp yaşamazken, sadece uzatmada Anadolu Efes'e kaybetti.

2 AY SONRA KAZANDI

Evinde 7 maçta sadece 1 mağlubiyet yaşayan İzmir ekibi, dış sahada ise 15. haftaya kadar deplasmandaki ilk ve tek galibiyetini ikinci hafta oynanan Samsunspor karşısında almıştı. Daha sonra çıktığı 5 dış saha maçında galibiyet yüzü göremeyen Petkim, geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçta Çağdaş Bodrum'u deplasmanda mağlup ederek 2 aylık aranın ardından dış sahada galibiyeti almayı başardı. Yeni yıla moralli giren İzmir temsilcisi 8 galibiyet ve 7 mağlubiyetle puan tablosunda 5. sırada bulunuyor.