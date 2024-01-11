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Haberler Spor Petkim’in deplasman şanssızlığı sona erdi

Petkim’in deplasman şanssızlığı sona erdi

HABER MERKEZİ
Petkim’in deplasman şanssızlığı sona erdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki İzmir temsilcilerinden Aliağa Petkimspor, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çekmeye devam ediyor. İzmir ekibi, 2023-2024 sezonunda taraftarının önünde çıktığı Pınar Karşıyaka, Galatasaray, Tofaş, Manisa Büyükşehir, Darüşşafaka ve Büyükçekmece Basketbol maçlarında kayıp yaşamazken, sadece uzatmada Anadolu Efes'e kaybetti.

2 AY SONRA KAZANDI

Evinde 7 maçta sadece 1 mağlubiyet yaşayan İzmir ekibi, dış sahada ise 15. haftaya kadar deplasmandaki ilk ve tek galibiyetini ikinci hafta oynanan Samsunspor karşısında almıştı. Daha sonra çıktığı 5 dış saha maçında galibiyet yüzü göremeyen Petkim, geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçta Çağdaş Bodrum'u deplasmanda mağlup ederek 2 aylık aranın ardından dış sahada galibiyeti almayı başardı. Yeni yıla moralli giren İzmir temsilcisi 8 galibiyet ve 7 mağlubiyetle puan tablosunda 5. sırada bulunuyor.

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