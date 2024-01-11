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Haberler Spor Terim’li Pana derbide yenişemedi

Terim’li Pana derbide yenişemedi

HABER MERKEZİ
Terim’li Pana derbide yenişemedi
Yunanistan Kupası son 16 karşılaşmasında Fatih Terimli Panathinaikos sahasında ağırladığı Olympiakos ile 1-1 berabere kaldı. Panathinaikos'un golünü 65. dakikada Fotis Ioannidis, Olympiakos'un golünü 45. dakikada Sotiris Alexandropoulos kaydetti. Fatih Terim, Panathinaikos'un başında ilk defa bir karşılaşmadan galip ayrılamamış oldu. Panathinaikos ile Olympiakos arasındaki rövanş karşılaşması 17 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Öte yandan Terim'in Fenerbahçe'den Samet Akaydin'ın alınmasını istediği ve görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.
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