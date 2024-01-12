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Haberler Spor Süper Lig'de haftanın hakemler belli oldu! Halil Umut Meler sahalara döndü

Süper Lig'de haftanın hakemler belli oldu! Halil Umut Meler sahalara döndü

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de 20. haftada oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Sahalara geri dönen Halil Umut Meler, Pazar günü oynanacak olan İstanbulspor - Konyaspor maçını yönetecek.

HABER MERKEZİ
Süper Lig’de haftanın hakemler belli oldu! Halil Umut Meler sahalara döndü

Son dakika spor haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 20. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. Halil Umut Meler'in İstanbulspor-Konyaspor maçında görev yapacağı belirtildi.

Süper Lig'in 20. haftası, yarın oynanacak 2 maçla başlayacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 20. haftasında görev yapacak hakemler şöyle:

Hatayspor-Pendikspor: Muhammet Ali Metoğlu

Ankaragücü-Kasımpaşa: Ömer Faruk Kurtay

Başakşehir-Alanyaspor: Arda Kardeşler

Rizespor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

Beşiktaş-Fatih Karagümrük: Mert Güzenge

İstanbulspor-Konyaspor: Halil Umut Meler

Samsunspor-Sivasspor: Burak Şeker

Antalyaspor-Trabzonspor: Bahattin Şimşek

Gaziantep FK-Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu

Galatasaray-Kayserispor: Atilla Karaoğlan

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