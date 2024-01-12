Süper Lig’de haftanın hakemler belli oldu! Halil Umut Meler sahalara döndü

Son dakika spor haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 20. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. Halil Umut Meler'in İstanbulspor-Konyaspor maçında görev yapacağı belirtildi.
Süper Lig'in 20. haftası, yarın oynanacak 2 maçla başlayacak.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 20. haftasında görev yapacak hakemler şöyle:
Hatayspor-Pendikspor: Muhammet Ali Metoğlu
Ankaragücü-Kasımpaşa: Ömer Faruk Kurtay
Başakşehir-Alanyaspor: Arda Kardeşler
Rizespor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
Beşiktaş-Fatih Karagümrük: Mert Güzenge
İstanbulspor-Konyaspor: Halil Umut Meler
Samsunspor-Sivasspor: Burak Şeker
Antalyaspor-Trabzonspor: Bahattin Şimşek
Gaziantep FK-Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu
Galatasaray-Kayserispor: Atilla Karaoğlan