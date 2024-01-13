İzmir’de derbi günü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka bugün Aliağa Petkimspor'u konuk edecek. Ligde ikinci yarının ilk haftasında Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak İzmir derbisi saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde ev sahibi yeşil-kırmızılılar 10 galibiyet 5 mağlubiyetle puan tablosunda 4. sırada yer alırken, konuk ekip Aliağa Petkimspor ise 8 galibiyet 7 mağlubiyetle 5. basamakta bulunuyor. Karşıyaka, geçtiğimiz hafta evinde Manisa BŞB'ye yenilerek ilk iç saha mağlubiyetini almış ve taraftarını üzmüştü. Hafta içinde de Breogan'a deplasmanda yenilen KSK, İzmir derbisini alarak moral bulmak istiyor.

GALİBİYET SERİSİ İSTİYOR

Ligin ilk devresinde oynanan müsabakayı Aliağa Petkimspor evinde 81-69 kazanmayı başarmıştı. Ligde son iki haftada Büyükçekmece ve Çağdaş Bodrum zaferleriyle çıkışa geçerek 8 galibiyetle 5. sıraya kadar yükselen Aliağa Petkimspor, yeşil-kırmızılı rakibini rövanşta da mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Bu zorlu müsabakayı Can Mavisu, Hüseyin Çelik ve Burak Yılmaz hakem üçlüsü yönetecek.