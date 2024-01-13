Yarı otomatik ofsayt sistemine geçiliyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa'da ilk olarak İtalya Serie A'da kullanılmaya başlanan yarı otomatik ofsayt sisteminin ikinci yarıdan itibaren Trendyol Süper Lig'de de uygulanacağını açıkladı. 20 Süper Lig stadyumunda altyapı ve kurulumların tamamlandığı aktarılırken, kontrol sürelerinin ise saniyelere indirilmesinin amaçlandığı belirtildi. Sistem tarafından taranan görüntü sayesinde oluşan karar 3 boyutlu animasyon oluşturularak yayıncı kuruluş aracılığıyla maçı izleyenlere de gösterilecek. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi stadyumlara ve TFF VAR Merkezi'ne Türk Telekom'un fiber internet altyapısı ve teknoloji desteği ile kuruldu.