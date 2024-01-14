2. Lig başlıyor

TFF 2. Lig'de heyecan bugün İzmir ve Ege ekiplerinin oynayacakları maçlarla kaldığı yerden devam edecek. Beyaz Grup'ta son 17 maçını kaybetmeyip devre arasına şampiyonluk yarışında 37 puanla 3. sırada giren Bucaspor 1928, bugün Vanspor FK'ya konuk olacak.

Van Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 12.30'da başlayacak. İlk devreyi düşme hattının 1 puan üstünde tamamlayan Altınordu ile 26 puanlı 10. basamakta yer alan Nazilli Belediyespor Ege derbisinde Nazilli İlçe Stadı'nda karşılaşacak.

Kırmızı Grup'ta ise düşme hattında yer alan Denizlispor, evinde şampiyonluk mücadelesi veren Amed Sportif'le Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Devre arasına 4'te 4'le Play-Off hattında giren Menemen Futbol Kulübü, Menemen İlçe Stadı'nda Karaman Futbol Kulübü ile kozlarını paylaşacak.

UŞAK GURBETTE TERLEYECEK

Grupta son 14 maçında sadece bir beraberlik alan sonuncu sıradaki Uşakspor, Düzce Şehir Stadı'nda Düzcespor'un rakibi olacak. Somaspor ise Isparta 32'yi Soma Atatürk Stadı'nda konuk edecek.

Bucaspor 1928 karşılaşması dışındaki tüm müsabakalar bugün saat 14.00'te başlayacak.